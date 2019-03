"Lauf geht's!" legt los: Zum Auftakt wird direkt gejubelt

Leipzig. Laufen kann jeder, heißt es gemeinhin, doch richtig lange laufen nicht. Das muss man lernen und trainieren, am besten unter der Anleitung von Experten und mit Gleichgesinnten. Das bietet „Lauf geht’s!“ , die Gesundheitsaktion der Leipziger Volkszeitung. Beim Infoabend in der LVZ-Kuppel wurde das Programm am Dienstagabend im Detail vorgestellt. Für die knapp 300 Gäste war es ein Auftakt voller Impulse und Informationen.

Ganzheitlicher Ansatz

Gleich zu Beginn der Veranstaltung wurde schon mal der Jubel geübt, mit dem die Teilnehmer am 13. Oktober die Ziellinie beim Halbmarathon am Völkerschlachtdenkmal überlaufen wollen – freudig reißen die Gäste die Arme in die Luft. Das ist das Ziel von „Lauf geht’s!“: Sechs Monate lang wird trainiert und am Ende laufen alle Frauen und Männer den Halbmarathon.