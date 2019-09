"Lauf geht's" - Nach intensivem Lauftraining hilft Franzbranntwein

Bad Düben. Das Training für die Teilnehmer des LVZ-Projektes „Lauf geht’s“ für den Halbmarathon am 13. Oktober in Leipzig geht in die heiße Phase. Jede Woche werden die Laufstrecken im Trainingsplan immer länger. Auch am Standort Bad Düben trainieren jeden Dienstag, Punkt 18 Uhr, 24 Frauen und Männer ihre Kondition für das Abenteuer Halbmarathon „Unsere Teilnehmer sind ganz fit. Bisher haben sie alle Trainingsläufe und vor allem die längeren Einheiten gut weggesteckt. Mittlerweile kommen wir bei zwei Stunden mit 16 bis 18 Kilometern schon recht nah an die Distanz des Halbmarathons ran. Ich mache mir jedenfalls keine Sorgen, dass es alle bis ins Ziel schaffen werden“, sagte Trainer Ullrich Bresch.

Wenn es in der Wade zwickt

Doch gerade in dieser heißen Phase kann es passieren, dass das Knie schmerzt, die Wade zwickt oder sich die Achillessehne meldet. Alles meist Ursachen, die dem ungewohnt hohen Trainingspensum geschuldet sind. Die Ärzte sprechen meist von Überlastung. Deshalb unterstützt auch das Mediclin Waldkrankenhaus Bad Düben mit seinen erfahrenen Orthopäden das Laufprojekt.

Für alle Teilnehmer gibt es bei Bedarf gesonderte Sprechzeiten oder gar eine laufende Sprechstunde beim gemeinsamen Training an den Standorten Wurzen, Leipzig und Bad Düben. In Bad Düben lief jetzt Sportmediziner Enzo Hamann, Facharzt für Orthopädie und Oberarzt am Mediclin Waldkrankenhaus, bei einem Lauftraining mit. Der Arzt ist selbst seit 25 Jahren passionierter Hobbyläufer und kennt sich mit Sportverletzungen bestens aus. „Es sind fast immer überlastungsbedingte Probleme, die auftreten, wenn man das Pensum erhöht. Wir reden dann über das Schienenbeinkantensyndrom, Beschwerden an der Achillessehne, Schmerzen an Knie oder Hüfte. Aber auch Probleme am Vorfuß sind keine Seltenheit“, so Hamann.

Wenn es nicht mehr geht – lieber eine Laufpause machen

Der Oberarzt weiß auch aus Erfahrungen, dass Muskelfaserrisse bei falschem Training zustande kommen können. Dann muss bis zu sechs Wochen eine Laufpause eingelegt werden, um die Muskelprobleme auszukurieren. „Beim aktuellen Laufprojekt halten sich die gesundheitlichen Probleme der Teilnehmer im Rahmen. Bisher haben 43 Teilnehmer eine Arztkonsultation wahrgenommen. Zwar sind es ein paar mehr als im Vorjahr, aber in diesem Jahr sind es auch deutlich mehr Läufer, die an Lauf geht’s teilnehmen. Wenige Dinge waren dabei akut, vielmehr wollten die Läufer Ratschläge im Umgang mit kleineren Dingen, die durch das häufige Laufen auftreten“, so Hamann weiter. Der Bad Dübener Orthopäde ist sich aber seiner Sache sicher. Alle Teilnehmer gehen gut vorbereitet in den Halbmarathon. Und er hält noch zwei gute Tipps für den Sportler bereit. Nach intensivem Training die Beine sofort 30 bis 60 Sekunden kalt abduschen und nach dem Duschen mit Franzbranntwein oder Arnikaöl einreiben. Das hilft bis zum nächsten Lauftraining.

Steffen Brost

