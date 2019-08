"Lauf-geht’s!": Noch zehn Wochen bis zum Halbmarathon

Leipzig. Auch in den Urlaubsmonaten ruft Cheftrainer Jörg Matthé jeden Dienstagabend zum wöchentlichen Training der Laufeinsteiger, Lauffortgeschrittenen und Power-Walker im Clara-Zetkin-Park. In dieser Woche hatte der Lauf-Spezialist ein besonderes Schmankerl für die Lauffreudigen organisiert. An der so genannten Laufbank vorm „Scheibenholz“ konnten alle mit Eric Quellmalz, Radsportler und Triathlet aus Leidenschaft, über die neuesten „Hoka One One“-Laufschuhe fachsimpeln und sie auch ausprobieren. Der 31-Jährige stammt aus Limbach-Oberfrohna, ist gelernter Koch und schon immer sportaffin. Am Herd steht der junge Mann nur noch an Feiertagen, um eine Gans oder ein Kaninchen zuzubereiten – ansonsten hat er sich der Sportbranche verschrieben.