Laufcup light: So wollen die Veranstalter die Rennserie retten!

In Neudorf-Platendorf soll es losgehen: Der Laufcup soll am 25. April mit dem Moorlauf (im Bild das Rennen aus dem Jahr 2019) starten, Organisator Marco Laeseke und die einzelnen Veranstalter hoffen auf so viele Rennen wie möglich bei der diesjährigen Serie – sie alle versuchen Corona zu so gut es geht zu trotzen. © Lea Rebuschat/Privat