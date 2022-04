Laufen auf Zeit, nicht auf Distanz: Mit dem richtigen Training zum Leipziger Frauenlauf

Leipzig. Der erste lange Lauf ist eine echte Herausforderung und kann ohne die richtige Vorbereitung schnell zur Stolperfalle werden. Denn wer ohne gutes Training bei einem Wettkampf teilnimmt, überschätzt sich oft, startet zu schnell und kämpft am Ende mit den Kräften. Auch der Leipziger Frauenlauf, der am 15. Mai zum elften Mal durch den Clara-Zetkin-Park führt, ist davon nicht ausgenommen. „Aber wer hier richtig mitzieht, schafft den Lauf“, sagt Knut Trauboth, Geschäftsführer und Trainer beim BSV AOK. Der Gesundheits- und Reha-Sportverein bietet auch in diesem Jahr ein Laufseminar an, das die Teilnehmerinnen innerhalb von zwölf Wochen auf den großen Tag vorbereitet. Insgesamt 70 Personen haben sich anno 2022 für die Laufschule angemeldet, um im Mai über die fünf oder zehn Kilometer an den Start zu gehen.

