Laufen im Lockdown: Tipps und Tricks von Leipzigs Marathoni Nic Ihlow

Leipzig. Die Tage werden kürzer, das Wetter schlechter. Nebel, Regen und eisiger Wind machen aus dem erfrischenden Lauf am Samstagabend eine nicht enden wollende Tortur durch die Dunkelheit. Während im April und Mai, als die Fitnessstudios geschlossen waren und das Wetter immer besser wurde, Tausende Leipziger in die Parks liefen und ihre Runden drehten, zieht es inzwischen nur noch deutlich weniger Jogger auf die matschigen Wege durch die Grünflächen der Messestadt.

Krafteinheit, Intervalltraining, Dauer- oder Berganlauf

Einer von ihnen ist dafür jeden Tag zwischen Clara-Zetkin-Park, Auwald und Cospudener See unterwegs: Marathonläufer Nic Ihlow (SC DHfK Leipzig) lässt sich von dem schlechten Wetter kaum beeindrucken. Der 25-jährige Ausdauerathlet und schnellster Läufer beim vergangenen Leipzig Marathon erklärt im SPORT BUZZER seine Routine vor und nach jeder Joggingrunde, wie er sich motivieren kann und gibt wichtige Tipps und Tricks für Einsteiger.

Tipps von Nic Ihlow zum gesunden Einstieg in den Laufsport

„Das Laufen mit einem Partner oder in kleinen Gruppen macht es viel leichter. Wenn man fest verabredet ist, wird es schwer sich vor dem Training zu drücken. Wenn ich weiß, mein Kumpel wartet um 16 Uhr am Fockeberg, dann ziehe ich mein Training auch durch“, erzählt Ihlow, der aktuell vor allem mit Marathon-Kollegen Marcus Schöfisch seine Runden dreht.

Die beiden ambitionierten Langstreckenläufer trainieren gemeinsam unter Coach Ronny Martick (lauftraining.com) und bekommen personalisierte Wochenpläne, an denen jeder Hobbysportler verzweifeln würde. Kein Tag vergeht bei Ihlow ohne Krafteinheit, Intervalltraining, Dauer- oder Berganlauf.

Wettbewerb als Motivationshilfe

„Mein Trainingsplan hilft mir sehr dabei, mich bei diesem Wetter zu motivieren“, sagt der DHfK-Sportler. „Ich bin meinem Coach schließlich ein bisschen Rechenschaft schuldig. Er steckt viel Zeit in den Trainingsplan – schreibt ihn nach bestem Wissen und Gewissen – dann will ich seine Arbeit auch schätzen und mich daran halten“, führt er aus.

Ein personalisierter Plan vom Profi muss es natürlich nicht sein, jeder feste Termin könne zur Motivation beitragen. Sein Tipp: Am Wochenende einen Laufplan für die nächsten Tage erstellen und sich mit Joggingpartnern zu festen Zeiten verabreden.

Laufen in Leipzig: Diese Strecken empfiehlt Marathon-Sieger Nic Ihlow für Hobbysportler

Eine weitere Motivationshilfe an ungemütlichen Tagen: Wettbewerb. „Meine Laufuhr ist mit Strava (Anm. d. Red.: GPS-Tracking-App für Läufer) verbunden. Nach dem Training wird alles hochgeladen und meine Freunde können meine Strecke und das Tempo einsehen. Auch das kann helfen, sich zu motivieren.

Gute Erwärmung ist wichtig

Wenn man sieht, dass alle anderen schon Laufen waren, nur man selbst hat sich vor dem Training gedrückt“, berichtet Ihlow. Auch er habe häufiger Tage, an denen es ihm besonders schwer fällt, loszulaufen. „Dann schaue ich in die App und denke: Wenn der das kann, kann ich das schon lange“, so Ihlow lachend.