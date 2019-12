Laufen in zehn Kapiteln: Kenan Kocak schickt seine Spieler beim 96-Training durch Wettkämpfe

In einem 108 Minuten langen Lehrfilm lässt sich eine Menge Stoff reinpacken. Kenan Kocaks Thema im 96-Training am Montag Nachmittag: Laufen bis zum Umfallen in zehn Kapiteln. Genki Haraguchi bekam sogar ein Happy End. Zum Abschluss, in allen drei Sprintdurchgängen (je 20-mal 15 Meter), lief der Japaner als Erster durchs Ziel – und fiel wie vom Blitz getroffen vor Erschöpfung um. Nach kurzer Erholung stand Haraguchi wieder auf und ging zu Trainer Kocak. „Er war nur besorgt, ob's so weitergeht. Er hat nachgefragt, da habe ich geantwortet: Klar Genki, noch zehn Stück. Dann haben wir zusammen gelacht. Genki hat toll mitgezogen.“ Tatsächlich war Schluss um 16.53 Uhr, auch für den japanischen Lauf-Kaiser.

"Jeden Tag Arbeit, Arbeit, Arbeit"

Der Cheftrainer vermied den Eindruck, er wolle nach dem 1:2 in Bochum ein Straftraining verhängen. Die 108 Minuten waren aber zumindest eine Reaktion des Trainers auf die ganz schwache erste Hälte in Bochum. „Jeden Tag Arbeit, Arbeit, Arbeit“ hatte Kocak angekündigt. Das XXL-Training gehöre „zu unserer Trainingssteuerung dazu, dass wir Anfang der Woche ein bisschen mehr machen".