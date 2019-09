Laufen, Radeln und Tanzen: Sportvereine richten Crosslauf und Radrennen in Lödla aus

Lödla. Am Sonnabend verabschiedete Lödla den Sommer würdig mit Sport und Party. Weil ja bekanntermaßen vor dem Vergnügen der Schweiß kommt, ging es mit körperlicher Ertüchtigung los. Ab 10 Uhr floss dann im wörtlichen Sinn der Schweiß reichlich, denn mit dem Glockenschlag fiel auch der Startschuss für die Crossläufe. Zum nunmehr zweiten Mal beteiligten sich damit die Sportvereine (SV) Aufbau Altenburg und SV Lerchenberg Altenburg an diesem Tag, der später mit dem 5. Mountainbike-Rennen und einem Dorffest weiterging beziehungsweise ausklang.

Zwei Teilnehmer nicht im Ziel

Wohl auch deswegen endete das Neun-Kilometer-Rennen so knapp. Um den Sieg ging es zwischen Sven Mika und Frank Berauer, die beide für keinen Verein starteten. Erst kurz vor dem Ziel musste sich Berauer letztlich von der Führung verdrängen lassen, um dann mit beachtlichen 46:37 Minuten lediglich eine Hundertstelsekunde hinter Mika über die Ziellinie zu kommen.

Die Damen brauchten fast 15 Minuten länger als die Männer für die Distanz. Die Bestzeithalterin über sechs Kilometer vom Vorjahr, Sina Lehmann vom SV Lerchenberg, nahm diesmal den Neun-Kilometer-Lauf in Angriff. Sie musste sich jedoch Elke Rakow aus Altenburg und Melanie Friedrich von den Road Runners Altenburg geschlagen geben, die im Abstand von 23 Sekunden vor ihr ins Ziel kamen.

E-Bike-Rennen musste ausfallen

Der stellten sich dann ab 13 Uhr auch die Mountainbiker, deren Strecke ebenfalls technisch anspruchsvoll war, wie Mitorganisator Timo Lenk vom SV Altenburg erläuterte. Schmale Wege und enge Kurven mit meist unbefestigtem Untergrund würden den Fahrern viel abverlangen. Was auch für die Steigungen galt, die es mit denen in Gebirgen aufnehmen konnten. „Wer die 72 Kilometer fährt, hat im Ziel zweimal die Fichtelbergauffahrt bewältigt“, schilderte Lenk. Aber nicht nur deswegen war gerade das 72-Kilometer-Rennen etwas besonderes, denn über diese Distanz wurde erstmals in Lödla ein Lauf zur Landesmeisterschaft der Thüringer Masterklasse ausgetragen. Dies werde es auch 2020 geben, hieß es vor Ort.