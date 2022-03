Typisch Misburg! Beim 25. Volkslauf haben sie alle Spaß und ihre Erfolgserlebnisse

Und nun Misburg. Ein Neubeginn für ihn, ein Debüt für den Sohnemann. „Ich will es mal wieder versuchen“, sagt der 39-Jährige, der sich für den Zehn-Kilometer-Lauf angemeldet hat. Niels hat sich für die zwei Kilometer entschieden. Es ist sein allererster Lauf überhaupt. Und wohl nicht sein letzter. „Hat schon Spaß gemacht“, sagt er, nachdem ihn sein Vater im Ziel wieder in Empfang genommen hat. „Beim nächsten Mal mache ich wieder mit.“

Kann da was schiefgehen? Niels Arnold wirkt schon etwas aufgeregt in den Minuten vor dem Start. Nervös nestelt der acht Jahre alte Steppke an seiner Nummer auf dem Shirt herum, dann geht es ab zum roten Tor aus Plastik, dem Startbogen beim 25. Misburger Volkslauf. Nicht ohne gute Ratschläge vom Vater, der die ganze Zeit nicht von Niels' Seite weicht. Michael Arnold hat einiges weiterzugeben an Erfahrung; elfmal ist er schon Marathon gelaufen – zuletzt 2019 in Hannover. Dann kam Corona – und für Arnold eine lange Wettkampfpause.

Einer wie Valentino Burlone, in 19:25 Minuten der Beste über die fünf Kilometer, hätte darauf verzichten können. Er stammt aus Misburg, kennt sich hier bestens aus und landet damit einen Heimsieg. Dass er beim Volkslauf für den Boxclub Kleefeld startet, spielt da keine Rolle. Nur eine junge Frau kann eine Zeit lang mit ihm mithalten. Emma Langer, Triathletin aus Lehrte, erzielt mit 20:30 Minuten ein respektables Ergebnis. Aus Lehrte kommt auch Mandy Krause, die anschließend über zehn Kilometer auftrumpft und in 43:12 die Frauenwertung gewinnt. Bei den Männern holt sich ebenfalls ein Triathlet den Sieg: Dominik Möller (33:50) ist um einiges schneller als Andreas Solter (beide Hannover 96, 34:35) bei dessen Testlauf für den Hannover-Marathon.

Dass die Pandemie längst nicht ausgestanden ist, machen die Kontrollen beim Einlass in den Sportpark deutlich: Ohne 3G-Nachweis gibt es von Michael Bleicher kein grünes Licht. Immerhin haben an diesem Tag die Masken ausgedient, die bei früheren Läufen am Start und nach dem Zieleinlauf getragen werden mussten. Ein Zeichen der Hoffnung auch für viele Läuferinnen und Läufer, für die es nun in Springe und Bothfeld weitergehen soll, ehe am 3. April der große Tag in Hannover ansteht.