Laufpass: Auch den Neustädter Stadtlauf absolviert jeder für sich

Als Zielpunkt wird der TSV ein Banner auf Höhe des Haupteingangs aufhängen. Die Startlinien für 5- und 10-Kilometer-Distanz werden im Bereich des Krankenhauses liegen und gut erkennbar markiert.

Bitte an die Teilnehmer

Auch Kilometermarkierungen wird es an der Strecke geben. „Wir ersuchen die Teilnehmer der Originalstrecke, verkehrsarme Zeiten zu wählen und den Wochenmarkt am Freitagvormittag zu meiden“, sagt Ihringer. Besonders an den Kreuzungen Lindenstraße/ Herzog-Erich-Allee sowie Am Wall/ Leinstraße sei Vorsicht geboten.