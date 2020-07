Der Nächste bitte: Auch der Nachtlauf ist abgesagt

Mehr als 6000 Läufer waren im vergangenen Jahr in der erleuchteten Innenstadt unterwegs, der „Sportscheck Run“ gehört zu den beliebtesten Laufveranstaltungen in Hannover. Überdies kann sich der Sieger des Zehn-Kilometer-Laufs Stadtmeister nennen. In diesem Jahr wird der Lauf jedoch ausfallen, das teilte der Veranstalter mit.