Laufpass: In Laatzen geht es an die Leine

Sparkassen-Laufpass in Corona-Zeiten: Impressionen vom Misburger Volkslauf

Ein Laufspaß nicht nur für die Wasserfans

Der Startpunkt ist mit der Beachflag des Leinelaufes markiert. Er liegt im Ortskern von Alt-Laatzen am Ausgang des Parks vom Alten Rathaus. Von dort aus geht es auf die gekennzeichnete Strecke – je nach Wunsch über 3,5 oder 6,5 Kilometer. Die längeren und kürzeren Distanzen, die üblicherweise im Programm sind, können beim virtuellen Lauf nicht angeboten werden.

Trotzdem wird es richtig schön. Auf beiden Strecken geht es nach dem ersten Überqueren der Leine den Fluss entlang in Richtung Süden, um an verschiedenen Brücken erneut zu überqueren und auf der anderen Flussseite in umgekehrter Richtung zurückzulaufen – ein Laufspaß nicht nur für Wasserfans.