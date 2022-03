Auch als Formtest: 44. Springe-Deister-Marathon gibt Läufern ein gutes Gefühl

Zu siegen ist nicht alles, was zählt. Aber es ist ein schönes Gefühl. Dieses genoss Oliver Sebrantke bei seinem zweiten Erfolg am Fuß des Kleinen Deisters nach 2012, in vollen Zügen. 2:45:28 Stunden zeigte die Uhr für den Bremer, der die vier Runden von Springe über Alvesrode quasi im Alleingang von der Spitze weg absolvierte, bei seinem inzwischen 71. Marathon.

Oder eben doch nicht: Als Fahrradbegleiterin wich seine Lebenspartnerin Christina Cordes nicht von seiner Seite, mit einer mobilen Musikbox auf dem Rücken als Motivationshilfe. „Ich habe mir hin und wieder ein Lied gewünscht“, sagte der 46-Jährige. „Let It Go“ aus einem Film von Walt Disney gehörte dazu, und das machte Sebrantke offenbar Beine. „Eigentlich wollte ich langsamer laufen“, sagte er, „so um die drei Stunden.“ Denn Springe war für ihn die abschließende Vorbereitung auf den Marathon in Hannover am 3. April. Er dann will der 46-Jährige alles geben, der einen Platz auf dem Treppchen in der Altersklassenwertung der deutschen Meisterschaft anstrebt - in einer Zeit um 2:35 Stunden.