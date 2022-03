44. Auflage des Springe-Deister-Marathons: Die Laufpass-Serie nimmt endlich Tempo auf

Fred Neumann bringt es auf den Punkt. „Es läuft“, sagt der Mann von der LLG Springe und meint damit den kommenden Sonnabend. Dann wird die 44. Auflage des Springe-Deister-Marathons gestartet, ein Klassiker der regionalen Laufszene. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause geht es endlich wieder rund am Fuße des Kleines Deisters mit Wettkämpfen über fünf und zehn Kilometer sowie im Halbmarathon und Marathon auf einem exakt vermessenen Kurs. Dass es im Vorfeld läuft, wie Neumann sagt, macht auch die Zahl von 626 Anmeldungen deutlich, so der Stand am Donnerstag. „Damit sind wir sehr zufrieden.“

Es dürften noch einige dazukommen, denn online können sich Läuferinnen und Läufer noch selbst am Starttag in die Liste eintragen. Direkt vor Ort sind jedoch keine Anmeldungen möglich, was mit Corona zu tun hat. Stichprobenartig wird laut Neumann kontrolliert, ob die geforderte 3G-Regelung befolgt wird. Und zum Abholen der Startunterlagen in der Sporthalle des Schulzentrums Süd an der Harmsmühlenstraße muss eine FFP2-Maske getragen werden. Auf die offizielle Siegerehrung wird am Sonnabend verzichtet.