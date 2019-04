Laufsport: 110 Kinder auf Mochauer Frühlingsmeile

Mochau. Der Frühlingssonne wollten die Veranstalter des traditionellen Frühlingslaufes an der Mochauer Grundschule am Donnerstag noch eine Chance geben. Denn früh morgens zeigte das Thermometer null Grad an. Und zur Hofpause gegen halb zehn waren es etwa fünf Grad. So wurde der Frühlingslauf kurzerhand 12 Uhr Mittags gestartet. Da zeigte das Thermometer immerhin schon mal geradeso eine zweistellige Temperatur an.