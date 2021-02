Laufzeit, Gehalt und Co: Bericht über die Details im Rose-Vertrag beim BVB

Wie die Sport Bild berichtet, fehlt zwar unter dem ab dem 1. Juli geltenden Vertag noch die Unterschrift, doch die Details seien bereits geklärt. Dem Bericht zufolge soll Rose das gleiche Gehalt wie Ex-BVB-Trainer Lucien Favre kassieren - pro Jahr rund 4,5 Millionen Euro brutto. Zudem gebe es im ausgehandelten Kontrakt keine Ausstiegsklausel. Von so einer Option hatte der 44-Jährige bei Gladbach Gebrauch gemacht. Die Vertragslaufzeit soll bei drei Jahren liegen.

Trainer Marco Rose wird nach seinem Abschied von Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison Cheftrainer beim Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund. Und dort wohl auch mit einem lukrativen Vertrag ausgestattet. Bisher äußerte sich der BVB nur sehr kurz zur Verpflichtung des 44-jährigen Trainers. "Aus Respekt vor allen beteiligten Parteien wird sich Borussia Dortmund erst im Anschluss an die Spielzeit 2020/21 wieder zur sportlichen Zukunft unter der Leitung von Marco Rose äußern", teilte der Revierklub am Tag der Wechsel-Bekanntgabe mit.

"Die Wucht ist nicht ohne, das gebe ich zu. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir hier in den vergangenen eineinhalb Jahren eine Menge bewegt haben und viele Leute das Gefühl haben, dass wir eigentlich noch nicht am Ende sind. Das ist tatsächlich so", sagt Rose vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City im Gespräch mit DAZN: "Und trotzdem habe ich eine persönliche Entscheidung getroffen. Das muss auch erlaubt sein, denke ich."

Die erste Kontaktaufnahme zwischen den BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und dem Leiter der Lizenzspielerabteilung Sebastian Kehl mit Rose-Berater Andreas Sadlo habe es laut Sport Bild bereits zwischen Weihnachten und Silvester 2020 gegeben. In den Gesprächen sei es auch um die Kaderplanung und mögliche Transfers gegangen. Klar sei, dass der Klub sich in der Innenverteidigung und auf den Flügeln verstärken wolle. Zudem versuche der BVB Erling Haaland zu halten. Bei Jadon Sancho hingegen sei ein Transfer nicht ausgeschlossen. Doch wie das Portal The Athletic zuletzt berichtete, soll Top-Kandidat Manchester United seine Bemühungen um einen möglichen Transfer von Sancho vorerst ausgesetzt haben.