Laura de Zwart liebäugelt mit einem Stammplatz beim Dresdner SC

„Ihre Körpergröße war einer der ausschlaggebenden Punkte für ihre Verpflichtung“, sagt DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann. Laura de Zwart wiederum hatte von Anfang an ein gutes Gefühl beim Angebot aus Elbflorenz. Zum einen, weil sie von einigen ihrer Nationalmannschaftskolleginnen wie Myrthe Schoot oder Robin de Kruijf nur positive Dinge über den DSC gehört hatte. Zum anderen, weil es Trainer Alexander Waibl gleich mit einer überraschenden Frage am Telefon verstand, eventuelle Zweifel zu beseitigen. „Ich war vor dem Telefongespräch supernervös. Doch er fragte mich als erstes, was denn meine Lieblingsmusik sei. Das fühlte sich gleich sehr familiär an“, erzählt die aus Gorinchem in Südholland stammende Athletin, die dieses Gefühl wenig später bei ihrem ersten Besuch in Sachsen bestätigt fand.