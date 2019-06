„Laura Ludwig, die geilste Frau der Welt“: Beach-Fans sprengen TV-Interview 

Bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg ist sie der Star: Laura Ludwig gab nach 20 Monaten Babypause am Freitag ihr Comeback auf der großen Bühne. Die Olympiasiegerin ist an der Elbe so beliebt, dass einige Fans sogar ihr geplantes TV-Interview mit ARD und ZDF crashten und die 33-Jährige lautstark feierten.