Laura Ludwig: Warum die Beach-WM für die Olympiasiegerin vertrautes Neuland ist

Und plötzlich kam die Olympiasiegerin um die Ecke geradelt. Laura Ludwig lehnte ihr Rad an's Rothenbaum-Stadion und ab ging’s zum Vormittagstraining auf den Center Court. Knapp 20 Minuten hatte sie von ihrer Wohnung in Hamburg-Uhlenhorst gebraucht. Es ist alles vertraut und doch Neuland. Denn eine Beachvolleyball-Weltmeisterschaft vor der eigenen Haustür ist auch für die 33-Jährige neu. Dazu gehört auch, dass sie überall in der Stadt präsent ist – als Pappaufsteller auf dem Flughafen, auf Plakaten und Trailern.

Mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch spielte sie sogar auf einem Ponton auf der Elbe, direkt vor der Elbphilharmonie gegen Tschechiens Top-Duo Hermannova/Slukova. Und im Miniaturwunderland eröffnete sie ihr eigenes Stadion. Ludwig hier, Ludwig da – alle wollen etwas vom Gesicht der WM. Deshalb zog Ludwig vor einigen Tagen die Reißleine. Um sich in Ruhe vorzubereiten, schottete sich das Duo Kozuch/Ludwig ab, meldete sich nur noch via Facebook und mietete sich sogar abseits im Uhlenhorster Fitness-Club Aspria einen Trainingsplatz.

Mit der Ruhe ist es in Hamburg am Freitag vorbei

Nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt ihrer Partnerin Kira Walkenhorst, der Geburt ihres Sohnes Teo, der am Freitag ein Jahr alt wird, startete sie im Vorjahr neu – mit Margareta Kozuch, einst beste Hallenangreiferin, an ihrer Seite. Noch fehlt es an Stabilität, Konstanz, sagt Trainer Jürgen Wagner. Ludwig will deshalb „nicht nur einen Satz lang zeigen, was bei uns möglich ist. Wir sind von Turnier zu Turnier stärker geworden, auch mental.“ Jetzt hofft sie, dass die Abläufe besser automatisiert sind, „damit wir die WM genießen und ordentlich zocken können“.

Bürgermeister Tschentscher eröffnet "Rothenbeach"-Spiele

In der trendigen „Red Dog Bar“ an der Außenalster hat sich der deutsche Verband am Mittwoch mit seinen zehn Teams auf die zehntägige WM eingestimmt, ließ dabei zur Überraschung persönliche Wünsche für jeden von Mutter, Bruder, Oma oder Ex-Partnern einspielen. Eröffnet wurden die „Rothenbeach“-Spiele am Donnerstag im Rathaus durch Bürgermeister Peter Tschentscher. Hamburg lässt sich die WM einiges kosten, gibt per Bürgschaft 3,5 Millionen Euro in den mit 6,5 Millionen Euro gefüllten Budgettopf.