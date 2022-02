Nur Blech im Goldkanal für Laura Nolte bei Monobob-Premiere – Humphries schreibt Sportgeschichte

Für Jamanka waren die Medaillen schon nach dem ersten Tag außer Reichweite. "Gestern war unfassbar schlecht, deshalb bin ich unzufrieden. Man hat gesehen, was gegangen wäre", sagte die 31-Jährige. "Der erste Tag war so katastrophal. Egal, was herausgekommen wäre, es wäre kein guter Wettkampf gewesen." Weltmeisterin Humphries fuhr als Ausnahmekönnerin in ihrer eigenen Liga und gewann die Premiere mit 1,54 Sekunden Vorsprung - das sind Welten im Bobsport. 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi hatte die Kanadierin noch Gold für ihr Heimatland gewonnen, seit Dezember 2021 hat sie die US-Bürgerschaft. Nach dem Triumph - es war der zweite US-Sieg seit dem Erfolg bei der Zweier-Premiere 2002 in Salt Lake City - fuhr Humphries stehend im Bob in den Zielraum und ließ sich feiern.