Als erste Deutsche seit 35 Jahren: Laura Siegemund gewinnt Titel im Damen-Doppel bei US Open

Als erste deutsche Tennisspielerin seit 35 Jahren hat Laura Siegemund bei den US Open in New York den Titel im Damen-Doppel gewonnen. Die 32-Jährige aus Metzingen setzte sich am Freitag im Endspiel mit ihrer russischen Partnerin Vera Swonarewa gegen Nicole Melichar/Xu Yifan aus den USA und China in 79 Minuten mit 6:4, 6:4 durch. Es ist der erste Titelgewinn einer Deutschen im Doppel von Flushing Meadows seit Claudia Kohde-Kilsch, die 1985 gemeinsam mit Helena Sukova aus der damaligen Tschechoslowakei triumphierte. "Das war nicht geplant, dass wir hier den Titel holen", sagte Siegemund bei der Siegerehrung. Erst kurzfristig vor Turnierbeginn hatten sich die Beiden eher zufällig zusammengefunden.

"Es war ein tolle Erfahrung", sagte Siegemund, die den Titel mit stockender Stimme ihrer Tante widmete, die während des Grand-Slam-Turniers gestorben war. 2016 hatte Siegemund an der Seite des Kroaten Mate Pavic im Mixed schon einmal in New York gewonnen.