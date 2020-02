Lausitzer Füchse erleiden herben Rückschlag in Bietigheim

Ziemlich überraschend gaben die Lausitzer in der vergangenen Woche die Verpflichtung eines weiteren Stürmers bekannt. Kale Kerbashian wechselte aus der slowakischen Tip-Sport-Liga vom HK Nitra, wo er der Top-Scorer war, in den Fuchsbau. „Wir wollen nichts unversucht lassen, um die Pre-Play-Offs zu erreichen“, erklärte EHC-Geschäftsführer Dirk Rohrbach den Neuzugang. Und da von den vier Lausitzer Kontingentspielern Mike Hammond und Robert Farmer mit der britischen Nationalmannschaft (erfolglos) um ein Olympia-Ticket kämpften, rutschte Kerbashian direkt ins Füchse -Line-up. Der Kanadier überzeugte auf der ganzen Linie und dürfte dafür sorgen, dass die Karten unter den ausländischen Cracks neu gemischt werden. Insgesamt sechs sind in Weißwasser unter Vertrag.

In dieser Woche soll sich entscheiden, ob Luke Nogard, dessen Vater in Schwelm bei Düsseldorf geboren ist, einen deutschen Pass bekommt. Derweil boten die Schützlinge von Trainer Corey Neilson in Bietigheim ein ganz starkes Auswärtsspiel mit einer ganz schwachen Chancenverwertung. Während die Defensive nun besser steht, lahmt die Offensive. „Sicher ist die Situation für uns nun nicht einfacher geworden. Aber wenn wir da unten noch raus- und in die Playoffs kommen, dann werden wir für jedes Team zu einer großen Gefahr“, kündigte Kale Kerbashian an. Noch hat der EHC dafür sechs Partien Zeit.