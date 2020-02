Lausitzer Füchse wollen in DEL2 bleiben

Weißwasser. Mit – wie vor Wochenfrist – vier Punkten aus den beiden Wochenendspielen in der DEL2 konnten die Lausitzer Füchse den Rückstand auf das rettende Ufer, nämlich Rang zehn, nur unwesentlich verkürzen. Noch immer trennen die Weißwasseraner sechs Punkte von der den vorzeitigen Klassenerhalt bedeutenden Qualifikation für die Pre-Playoffs. Besonders bitter aus Sicht der Blau-Gelben war, dass beim Spiel beim Spitzenreiter in Kassel nur 13 Sekunden zum Gewinn aller drei Punkte fehlten und dann auch noch das Penaltyschießen verloren ging.

Allerdings hatten die Kasseler mit Jerry Kuhn am Freitag einen Keeper zwischen den Pfosten, der außergewöhnlich gut hielt. Eine Zwei- oder Dreitoreführung der Oberlausitzer wäre den Spielanteilen durchaus gerecht geworden. So aber rettete erst Kuhn seine Nordhessen, die dann mit dem sechsten Feldspieler für den Torwart doch noch das Remis erzwangen. Und im Penaltyschießen kam nicht einer der drei EHC-Schützen am Goalie der Huskies vorbei.

Unverdrossen und mit viel Tatendrang starteten die Lausitzer am Sonntag gegen Bayreuth, das ja durchaus ein Kontrahent für die Playdowns werden könnte. Nach einem einigermaßen ausgeglichenen ersten Drittel bestimmten die Gastgeber ab dem Mittelabschnitt das Geschehen klar und zogen auf 5:0 davon. Erst, als man die Zügel etwas schleifen ließ, kamen die Oberfranken in den letzten sechs Minuten noch zu drei Treffern.

Vordergründige Aufgabe - keine Gegentore fressen

„Ich bin Optimist und mir sicher, dass wir zumindest noch Zehnter werden. Wenn wir nicht nur 55, sondern 60 Minuten das machen, was vorgegeben ist, und weiter mit dem Willen und der Leidenschaft der letzten Wochen arbeiten, schaffen wir es noch. Die Qualität im Team ist allemal da und die Stimmung nach wie vor richtig gut“, bilanzierte Julius Karrer das Wochenende aus Füchse -Sicht. Der Verteidiger agiert seit einigen Spielen im vierten Sturm, dessen Aufgabe vordergründig ist, keine Gegentore zu fressen: „Gegen die Tigers haben wir mit der Reihe nicht nur hinten dicht gehalten, sondern auch noch ein Tor gemacht. Das kann den Unterschied bedeuten! So muss für uns der Maßstab sein.“

Und auch Trainer Corey Neilson ist weiter davon überzeugt, dass sein Team noch aus der Gefahrenzone steigt: „Es ist ja kein Geheimnis, dass wir gutes Eishockey spielen können. Es liegt also in unseren Händen, da unten noch rauszukommen.“ Ausgerechnet in der so wichtigen Phase der Hauptrunde müssen die Weißwasseraner am kommenden Wochenende ohne Top-Scorer Mike Hammond und Robert Farmer auskommen. Wenn sich die Füchse daheim mit Ravensburg und auswärts mit Bietigheim duellieren, kämpfen die beiden britischen Nationalspieler mit ihrem Nationalteam um die Olympiaqualifikation.