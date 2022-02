Lausitzer Füchse laufen momentan eher rückwärts

Weißwasser. So langsam macht sich im Umfeld der Lausitzer Füchse eine gewisse Frustration breit. Einschließlich der 2:3-Niederlage nach Verlängerung am Dienstag in Freiburg stehen nun bereits wieder vier verlorene Spiele in Folge in der EHC-Resultatsliste. Die Quittung folgte praktisch auf dem Fuß: In der Tabelle sind Weißwasseraner auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht und der Rückstand auf Rang zehn, der den vorzeitigen Klassenerhalt bedeuten würde, ist auf elf Zähler angewachsen. Anzeige

„Ich bin Eishockeytrainer und kein Mathematiker. Deshalb rechne ich nicht. Wir werden jetzt die Hauptrunde spielen und ganz am Ende gibt es dann ein Ranking. Das entscheidet, wie es für uns weitergeht“, wiegelte Trainer Petteri Väkiparta Nachfragen danach ab, ob man nun bereits Zahlenspiele hinsichtlich der Möglichkeit, das Saisonziel Play-offs überhaupt noch zu erreichen, abhalte.

Dabei sind die Blau-Gelben durchaus verbessert aus der zehntägigen Corona-Zwangspause gestartet. Lediglich beim 2:5 daheim gegen Ravensburg fielen die Ostsachsen wieder in alte Muster und waren ohne realistische Siegchance. Der Tabellenzweite war bis auf ganz wenige Phasen der Partie spielbestimmend. Anders verliefen dagegen die Matches in Dresden und in Freiburg. Da boten die Oberlausitzer starke Auswärtsspiele und hätten an der Elbe gewinnen können, in Freiburg sogar müssen. Doch nach der 3:2-Führung in Dresden patzten je einmal Steve Hanusch und Clarke Breitkreuz. Das nutzten die Eislöwen eiskalt und drehten ein Duell noch zum 4:3-Sieg.



Bitteres Ergebnis

Noch klarer war die Überlegenheit im Breisgau. Während die Freiburger nicht so oft aus ihrer Defensivzone, manchmal über die Mittellinie und nur ab und an ins Füchse-Drittel kamen, ließen die Gäste Chancen in Hülle und Fülle aus. Alleine im ersten Drittel lautete das Torschussverhältnis 16:4 pro Weißwasser; der Spielstand aber nur 1:1.

„Vielleicht gab es nach 20 Minuten ein mentales Tief, weil es da nur Remis stand“, orakelte Väkiparta: „Wir müssen unsere Aufgaben über die ganze Spielzeit, 60 Minuten oder auch mehr, erfüllen. In der Overtime kommt dann so ein Fehler, der zu einer Torchance führt. Und die wurde genutzt. Im Großen und Ganzen war es gut, wie wir uns präsentiert haben. Aber das Ergebnis ist sehr bitter.“

Damit tritt der EHC nicht nur auf der Stelle, er läuft momentan eher rückwärts. Bei noch ausstehenden 15 Spielen gibt es zwar noch viele Punkte zu holen. Aber der Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt wird nicht einfacher. Zu allem Übel verletzte sich gegen Ravensburg noch Kapitän Clarke Breitkreuz, der ca. sechs Wochen ausfallen wird.