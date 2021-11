Lausitzer Füchse vor Derby bei Dresdner Eislöwen zurück in der Erfolgsspur

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse haben nach zuvor vier Niederlagen am Stück und dem Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz den Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden. Und daran haben vor allem zwei Akteure großen Anteil: Richard Mueller und Torhüter Leon Hungerecker.

„Unser Schlussmann hat uns heute den einen Punkt gerettet“

Coach Chris Straube hatte den Routinier an die Seite der etwas in die Kritik geratenen Finnen Arttu Rämö und Roope Mäkitalo gestellt. „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen versuchen mit Richie mitzuhalten. Die Finnen sind zwar auch sehr schnell, aber Richie ist sehr, sehr schnell“, frohlockte der Oberfuchs nach dem gelungenen Mueller-Debüt. Die Partie gegen die Cracks aus der Wagner-Stadt war übrigens mitnichten ein 6:0 wert. Bis weit in den letzten Spielabschnitt war das Match sehr eng. Doch Torwart Hungerecker bot eine überragende Partie und sorgte lange Zeit dafür, dass das knappe 1:0 Bestand haben konnte und seine Farben auf der Siegerstraße blieben.