Laut "Sky"-Experten: Lukas Podolski in fortgeschrittenen Transfer-Gesprächen mit Polen-Klub

Für Lukas Podolski könnte sich in diesem Sommer ein Traum erfüllen: Laut eines Berichts von Fabrizio Romano, dem Transfer-Experten von Sky Italia, führt der ehemalige Nationalspieler "fortgeschrittene Gespräche" über einen Wechsel zum polnischen Erstligisten Gornik Zabrze. Der Klub aus dem Süden Polens ist Podolskis Lieblingsverein, wie er selbst auf seiner eigenen Homepage schildert. "Mein großer Traum ist es, irgendwann meine Fußballer-Karriere bei Gornik zu beenden", wird Podolski, der im polnischen Gliwice geboren wurde, zitiert. "Gornik Zabrze ist mein Verein in der polnischen Heimat. Jedes Jahr, wenn ich meine Familie in Oberschlesien besuche, kehre ich gerne auf ein Schwätzchen ein bei meinen Freunden und Bekannten."

Spielt Podolski also bald das erste Mal in seiner Karriere professionell in Polen Fußball? Für den 36-Jährigen, der 2014 in Brasilien mit dem DFB-Team Weltmeister wurde, wäre Gornik Zabrze sein siebter Verein in den letzten neun Jahren. Nach 14 Jahren beim 1. FC Köln (inklusive Jugendteams) wechselte der Ex-DFB-Star 2006 zum FC Bayern, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte. 2009 folgte die Rückkehr zu den Kölnern. Dann begann Podolskis internationale Karriere und Stationen beim FC Arsenal (2012 bis 2015), Inter Mailand (2015, Leihe), Galatasaray Istanbul (2015 bis 2017), Vissel Kobe (2017 bis 2020) und Antalyaspor (2020/21) folgten.