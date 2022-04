Lauter gute Nachrichten: RB Leipzig überholt den BVB in der UEFA-Fünfjahreswertung

Leipzig. Dortmunds Fans, Cheftrainer Marco Rose, Boss Aki Watzke und sein Intimus Matthias Sammer müssen jetzt aus zwei Gründen ganz stark sein. Anzeige

Erstens: Das DFB-Sportgericht hat den Freiburger Protest gegen die Spielwertung des Bayern-Spiels abgeschmettert. Es bleibt also trotz Wechsel-Wirrwarr beim Münchner 4:1 und neun Bayern-Punkten Vorsprung auf den BVB. Die ohnehin vagen Hoffnungen auf eine Wiederbelebung eines Titelrennens via eines grünen Tisches sind damit ad acta gelegt. Die - alternativlose - Entscheidung stellt übrigens die erste Amtshandlung des neuen obersten DFB-Sportrichters Stephan Oberholz dar. Im Unterschied zu bisherigen Wechselfehler-Fällen lag die Schuld (der 15-sekündigen bayerischen Überzahl) nicht ausschließlich bei den Bayern, sondern auch am Schiedsrichter-Gespann. Dass Oberholz Leipziger ist und in der Heldenstadt wohnt, sei hier wirklich nur am Rande erwähnt.

Zweitens: Entgegen anderslautender Berichte ist das Rennen zwischen dem BVB und RB um Lostopf 2 bei der kommenden Champions League bereits entschieden - zu Gunsten von RB Leipzig. Nach LVZ-Informationen hat der Vize-Meister für die Qualifikation zum Europa-League-Viertelfinale einen Punkt für die UEFA-Rangliste bekommen und ist durch das 1:1 gegen Bergamo (Domenico Tedesco: „Geiles Spiel, offener Schlagabtausch“) in der Fünfjahreswertung punktgleich mit dem BVB. Aufgrund des besseren internationalen Abschneidens in dieser Saison springt RB im Fall der erneuten Qualifikation zur Königsklasse aus Lostopf 3 rein Topf 2. Bei den Dortmundern verhält es sich umgekehrt. Wenn die Roten Bullen mindestens Platz vier in der Bundesliga halten.

Mehr Kohle bekommen die Lostöpfler 2 nicht, aber leichtere Gegner. Als zweitbestes Bundesliga-Team hinter dem FC Bayern würde Leipzig in der Gruppenphase Teams wie Paris oder Manchester City aus dem Weg gehen. Wie gesagt: Voraussetzung ist, dass RB am Saisonende unter den ersten vier Teams in der Liga steht.

„André ist ein Topspieler“

Womit wir beim Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim (Sonntag, 19.30 Uhr) wären. Die Lage: Wenn RB (Rang vier/48 Punkte) den Dreier holt, wächst der Abstand auf Hoffenheim (6./44) auf sieben Punkte. Und weil Freiburg (Vierter/45) in Frankfurt nicht hoch gewinnen wird, könnte der 29. Spieltag einer mit Strahl- und Aussagekraft für RB werden. Tedesco kommt nach den zehrenden 94 Minuten gegen ein bockstarkes Atalanta nicht umhin, frische Kräfte zu bringen. Beste Aussichten auf einen Startplatz haben Emil Forsberg, Dominik Szoboszlai, Nordi Mukiele und Mo Simakan. Schneller als erwartet rückt RB-Rekordspieler Yussuf Poulsen (seit 2013 dabei) nach Leistenblessur in den Kader. Auch Tyler Adams erweitert des Trainers Beinfreiheit.

RB hat unter Tedesco dreizehn Punkte auf Hoffenheim gut gemacht, will nach vier Heimremis in Folge (San Sebastian, Freiburg, Frankfurt, Bergamo) dreifach punkten. Die Hoffenheimer pfeifen aus dem vorletzten Loch. Mit Sebastian Rudy, Dennis Geiger, Florian Grillitsch, Benjamin Hübner, David Raum, Kevin Vogt und Kevin Akpoguma fehlen wichtige Spieler. Coach Sebastian Hoeneß: „Das ist ein Brett, einerseits unsere Kadersituation, andererseits der Gegner.“ Tedesco mit Blick auf die Probleme des ersten Bundesliga-Gegner der Roten Bullen anno 2016: „Die Breite des Kaders ist da.“ Sie werden also elf gute Fußballer aufs Feld der Red-Bull-Arena schicken und bei eventuellen Auswechslungen nicht auf den Busfahrer zurückgreifen müssen.