Lauterbach akzeptiert Gesprächs-Angebot von Flick: "Seine Kritik nehme ich sportlich"

Flick hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bielefeld mit ungeahnter Vehemenz auf die aktuellen politischen Entwicklungen in der Corona-Krise reagiert und dabei auch Lauterbach ins Visier genommen. "Herr Lauterbach hat zu irgendwas immer einen Kommentar abzugeben" , meckerte der Münchener Trainer. "So langsam kann ich die sogenannten Experten nicht mehr hören. Ich finde, die Experten und die Politik sollen mal eine Strategie entwickeln, damit man Licht im Tunnel sieht. Man muss gucken, dass man mal was Positives verkünden kann."

Direkt im Anschluss an die Partie klang der 55-Jährige schon versöhnlicher. Es sei gut, "unter vier Augen" mit Lauterbach zu sprechen, "nicht in einer Talkshow", sagte Flick, der seine vorherigen Aussagen verteidigte: "Ich war sehr emotional, vielleicht emotionaler als normal. Aber ich habe nicht nur als Trainer des FC Bayern auf eine Frage geantwortet, sondern auch als Vater, ich habe auch zwei Enkelkinder und war früher selbstständiger Unternehmer", so Flick. Die Pandemie sei "eine wahnsinnige Belastung und Herausforderung für uns", sagte der frühere Co-Trainer der Nationalelf. "Es nagt an uns allen. Wichtig ist, gemeinsam an die Dinge heranzugehen."