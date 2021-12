Karl Lauterbach fordert: Maximal 5000 Fans in Bundesliga-Stadien – Kritik an NRW-Chef Hendrik Wüst

Vor der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hat Karl Lauterbach erneut zu einer deutlichen Begrenzung der Zuschauerzahlen in den Bundesliga-Stadien aufgerufen. Nachdem am vergangenen Wochenende 50.000 Fans das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach verfolgt hatten und es in den vergangenen Tagen stark steigende Corona-Inzidenzen in der rheinischen Metropole sowie in Nordrhein-Westfalen zu beobachten gab, twitterte der SPD-Gesundheitsexperte: "Es war sicher nicht das Spiel allein. Aber es hat beigetragen."

Im Anschluss richtete er Kritik in Richtung des neuen NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU). "Das Spiel hätte so nie genehmigt werden dürfen. NRW Landesregierung hat das Spiel ausdrücklich genehmigt und fordert vom Bund ständig härtere Regeln. Aus meiner Sicht sollte kein Spiel mehr als 5000 Zuschauer haben", schrieb Lauterbach. Tatsächlich streben die Vertreter von Bund und Ländern bei der Konferenz am Donnerstag offenbar eine Begrenzung der Zuschauerzahlen bei Großveranstaltungen im Freien, also auch im Fußball, an.

Laut eines Entwurfes für das Treffen, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (zu dem auch der SPORTBUZZER als Sportportal gehört) vorliegt, sollen maximal 30 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität ausgenutzt, aber höchstens 10.000 Plätze besetzt werden dürfen. Dabei solle 2G (geimpft oder genesen) oder 2G-Plus (mit zusätzlichem negativem Test) gelten. Wüst hält ein komplettes Verbot von Stadion-Zuschauern vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) allerdings für wenig sinnvoll. In der Diskussion sei angesichts der aktuellen Corona-Lage eine deutliche Reduzierung der Zuschauerschaft, sagte er am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger. Die Woche". Anzeige

Bei einer "signifikanten Reduktion" der Zuschauerzahlen gebe es weitgehende Einigkeit, sagte der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) im ZDF-"Morgenmagazin". Es gehe dabei um 50, 30 oder 25 Prozent. "Das ist Diskussionsstand heute." Wüst betonte: "Ich wünsche mir eine Zahl, die maximalen Gesundheitsschutz mit verhältnismäßigen Eingriffen in die Rechte der Geimpften (...) miteinander zusammenbringt."