Schon jetzt der Gewinner der Vorbereitung? Lawrence Ennali drängt sich bei 96 auf 

Einer, der sich reinhängt, um zu den Gewinnern zu zählen, ist Lawrence Ennali (19). Der Linksaußen erinnert nicht nur optisch an Linton Maina. Beide sind sie in Berlin aufgewachsen, haben Tempo, freche Ideen, starke Dribblings. Auch beim Auftakttest gegen St. Pauli spielte Ennali auffällig, suchte mutig immer wieder Eins-gegen-Eins-Situationen. Aus dieser Unbekümmertheit könnte sich etwas entwickeln.

Torgefahr fällt auf

Ennali fällt auf. So wie Maina vor drei Jahren, der ebenfalls den direkten Sprung von der U19 zu den Profis schaffte. Auch spielerisch sei Ennali „vergleichbar mit Linton“, bestätigt 96-Talentechef Michael Tarnat, „nur dass Lawrence in der U19 noch ein bisschen zielstrebiger war als Linton. Linton war ein bisschen verspielter vor dem Tor.“

Vom Alter her ist das Talent der U19 gerade entwachsen, bei den Testspielen in der Corona-Zeit kickte er schon bei der U23 mit – und traf gegen die älteren Jahrgänge regelmäßig. Die Torgefahr hat er bei den Profis durchblicken lassen: Ihm gelang der erste Trainingstreffer der Vorbereitung nach einem Duell mit Marcel Franke.

Das mit den jungen Vorbereitungsgewinnern wäre nicht ganz neu bei 96. Das Problem nur: Zwar machten immer wieder Talente in der Profivorbereitung auf sich aufmerksam, doch allzu viele Chancen bekamen sie danach selten. Mit dem neuen Coach Jan Zimmermann verfolgt 96 einen Plan mit höherer Durchlässigkeit. So wie einst beim mittlerweile „großen“ Maina. Vielleicht spielt 96 in der kommenden Saison ja mit den schnellsten Flügelbrüdern der 2. Liga: rechts mit Maina, links mit Ennali - dieser Gedanke hätte Charme.