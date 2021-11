Mit Ennali von Beginn an! So würdet ihr 96 bei Fortuna Düsseldorf aufstellen

Bei 96 läuft es in dieser Saison bisher alles andere als rund. Nach zwölf Spielen stehen die Roten mit gerade einmal zwölf Punkten auf Tabellenplatz 15, punktgleich mit dem SV Sandhausen auf dem Relegationsplatz. Ein großes Problem ist die Chancenverwertung. Nie zuvor schossen die Roten in den ersten zwölf Partien weniger Tore als in dieser Spielzeit.

Ennali nicht im Kader

In Düsseldorf wird 96 weiterhin auf Ron-Robert Zieler (Wadenverletzung) verzichten müssen. Auch Julian Börner (Muskelverletzung) fällt sicher aus. Nicht mit dabei sein werden wohl ebenfalls Tom Trybull (Rücken) und Lukas Hinterseer (Muskelverletzung). Im Vergleich zum 1:1 gegen Aue würden die SPORTBUZZER-User gleich mehrere Veränderungen in der ersten Elf der Roten vornehmen. Eine davon ist Lawrence Ennali, der eurer Meinung nach an der Stelle von Linton Maina beginnen soll. Dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen kann, ist allerdings schon vor dem Anpfiff klar. Der Youngster soll am Samstag (15 Uhr) für die zweite Mannschaft der Roten gegen Rehden auflaufen. Die gesamte User-Startelf seht ihr in der Galerie!