Samardzic über RB-Coach Nagelsmann: "Sieze ihn nach wie vor"

…über den Start in Leipzig:

„Der Start hier hätte nicht besser klappen können. Alle waren sehr freundlich, sehr herzlich, ich wurde einfach gut aufgenommen. Die Wohnungssuche war nicht so einfach, aber mittlerweile habe ich eine Bleibe im Zentrum gefunden und fühle mich sehr wohl.“ Anzeige

...über die Umstellung von Berlin zu Leipzig:

„Die Umstellung war schon groß für mich, weil ich vorher in Berlin ausschließlich mit meiner Familie in einem Haus zusammengewohnt habe. Ganz allein zu wohnen – und alles, was das mit sich bringt – ist also noch neu für mich.“

…über den Umzug:

„Der Umzug lief problemlos. Wobei, ich musste bis auf ein paar Koffer ja gar nicht viel mitnehmen (lacht). Meine Wohnung war bereits möbliert, insofern gab es kein Umzugsunternehmen, das hätte helfen müssen.“

…über die ersten Eindrücke von der Stadt:

„Ich habe die ersten Wochen noch im Hotel gewohnt, ebenfalls mitten in der Innenstadt. Die Gegend hat mir total gefallen. Alles, was man so braucht, befindet sich in Laufweite, die Stimmung ist entspannt, die Gebäude sind sehr schön. Leipzig ist vielleicht nicht so groß wie Berlin, aber es gefällt mir hier dennoch sehr gut, alles ist etwas übersichtlicher.“

…über Besuche in Berlin:

„Durch den engen Spielplan schaffe ich es selten in die Heimat. Jetzt in der Länderspielpause konnte ich ein paar Tage hin, ansonsten kommt meine Familie aber auch mal her und besucht mich. Meine Wohnung hat vier Zimmer, da bin ich froh, wenn die mal etwas belebter ist (lacht). Ich habe noch zwei kleinere Brüder (11 und 16 Jahre alt) und freue mich natürlich über jede Gelegenheit, sie zu sehen.“

…über den besten Moment bislang:

„Definitiv mein Startelfdebüt beim Spiel in Mönchengladbach. Das war ein sehr großer Moment für mich. Am Spieltag selbst hat Herr Nagelsmann beim Frühstück gesagt: „Laki, heute pack ich dich rein!“ Da wusste ich jetzt nicht, ob er direkt die Startelf meint oder eine Einwechslung. Erst in der Kabine habe ich gesehen, dass er mich von Anfang an bringen wird. Da hatte ich natürlich einen Puls von 180 (lacht). Gott sei Dank konnte ich die Nervosität nach ein paar Minuten ablegen und war gut im Spiel drin.“

DURCHKLICKEN: Bilder vom 0:1 in Gladbach RB Leipzig hat die 0:5-Niederlage bei Manchester United nicht verdaut und unterliegt im Spitzenspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 0:1. ©

…über die Aufnahme im Team, auch von den Älteren:

„Es haben mich alle gut aufgenommen! Ich werde auch viel unterstützt, was Taktik und Spielweise angeht. Die, die schon lange in Leipzig spielen, kennen diese Dinge natürlich auswendig. Dass ich da noch Nachholbedarf habe, ist klar. Dennis Borkowski und Tim Schreiber, die ich schon seit Jahren kenne, haben mir hier auch viel geholfen bei der Integration. Mit den Jungs verbringe ich viel Zeit.“

…über den Unterschied zur Stimmung und Struktur im Vergleich zur Hertha:

„Da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Auch bei der Hertha war die Stimmung gut, wir hatten dort tolle Typen in der Kabine – genau wie jetzt hier in Leipzig. Der einzige Unterschied war vielleicht, dass ich dort einer der wenigen gebürtigen Berliner im Team war und den Neuzugängen Tipps geben konnte, während das hier jetzt andersherum läuft (schmunzelt).“

…über seine Ziele:

„Natürlich will ich hier so schnell wie möglich Minuten sammeln und irgendwann zum Stammspieler werden. Wir arbeiten hart daran, weiterhin erfolgreich zu sein und dann auch mal einen Titel zu holen.“

…über die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann: