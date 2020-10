Lazio Rom gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Gegner Lazio Rom verpatzte die Generalprobe für die Champions League indes völlig. Bei Sampdoria Genua verlor der Tabellenvierte der letzten Serie-A-Spielzeit mit 0:3, ist nach nur vier Punkten aus vier Liga-Partien noch nicht in der neuen Saison angekommen. Die Mannschaft von Simone Inzaghi wartet seit nunmehr drei Pflichtspielen auf einen Sieg, sammelte lediglich zum Saisonstart gegen Cagliari Calcio (2:0) einen Dreier. Gegen den BVB, der im vergangenen Jahr im Achtelfinale am späteren Finalisten Paris Saint-Germain scheiterte, muss eine erhebliche Leistungssteigerung her, um bestehen zu können. Ein besonderes Wiedersehen gibt es mit Ex-BVB-Angreifer Ciro Immobile, der für die Borussia in 34 Partien auf zehn Treffer kam.