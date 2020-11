"Froh, dass ich das gemacht habe": 96-Spielerin Lea Warneke und ihr Neuseeland-Trip

Gletscher, die bis ans Meer ragen und eine traumhafte Landschaft mit einer einzigartigen Tierwelt. Neuseeland ist für viele Menschen das Urlaubsparadies schlechthin. Auch Lea Warneke hat sich im Februar auf den Weg von Thönse ans andere Ende der Welt gemacht. Mit Urlaub hatte ihr Trip jedoch nicht viel zu tun. Die Schülerin hatte einen anderen ungewöhnlichen Grund für ihre Reise: Sie wollte in Neuseeland Fußball spielen. Anzeige Fast acht Monate lang besuchte Warneke die Mount Roskill Grammar School in Auckland und kickte dort für das Frauenteam der High School. Vermittelt wurde der jungen Burgwedelerin, die sonst in der U21 von Hannover 96 das zentrale Mittelfeld beackert, das Fußballstipendium von der Bildungsberatung Global, die unter anderem in Großburgwedel eine Repräsentanz hat. Jetzt ist die 18-Jährige wieder zurück – und hat viel zu erzählen von ihrem Fußballabenteuer bei den Kiwis.

„Am Anfang habe ich gar nicht realisiert, dass es losgeht“, erinnert sich Warneke an ihren Aufbruch im Februar. „Erst beim Zwischenstopp in Katar habe ich das erste Mal wirklich darüber nachgedacht, dass ich ja bald schon da bin.“ Der erste Eindruck von Land und Leuten sei super gewesen, „und auch meine neue Mannschaft war echt cool“, sagt Warneke. Anzeige zwingt Warneke zu ihrem Glück In Neuseeland genießt der Schulsport, ähnlich wie in den USA, ein sehr hohes Ansehen. Mit Fußball haben die Neuseeländer allerdings nicht allzu viel am Hut, die beliebteste Sportart ist Rugby. Da das Team von Football Phoenix im vergangenen Jahr den Aufstieg in die Football Girls Premier League – eine Art Bundesliga im Schulsport – perfekt gemacht hatte, benötigte es Unterstützung für die neue Saison. „Eigentlich wollte ich gar nicht unbedingt ein Auslandsjahr machen“, erzählt die begeisterte Fußballerin. „Aber als ich die Anzeige von Global gesehen habe, konnte ich einfach doch nicht anders.“ Anzeige Kurz nach ihrer Ankunft erreichte jedoch auch das Coronavirus Neuseeland. Ein paar Wochen später gab es, ähnlich wie in Deutschland, einen Lockdown als Maßnahme gegen die Ausbreitung der Pandemie. An Fußball war erst einmal nicht zu denken, Schulunterricht gab es für die nächsten anderthalb Monate nur noch per Videokonferenz. „Nur spazieren gehen, einkaufen und joggen war erlaubt“, erinnert sich Warneke an diese schwierige Zeit. „Zum Glück hatte ich noch meine Gastschwester Martina España. So war die Zeit nicht langweilig“, erzählt sie. Als eine Art verspätetes Geschenk für Warneke gab die Regierung am 18. Mai, drei Tage nach ihrem 18. Geburtstag, wieder grünes Licht für den Sport. Und endlich konnte der Neuzugang aus Deutschland auf dem Fußballplatz zeigen, was er kann.

Schon ein paar Tage her: Lea Warneke (rechts) beim Hallenpokal im März 2011. © Nicola Wehrbein

Staffeleinteilungen und die Spielpläne wurden an die neuen Gegebenheiten angepasst, die Saison ging verkürzt über die Bühne. Für die Mittelfeldspielerin lief es am Anfang nahezu perfekt. Gleich in ihrem ersten Spiel erzielte Warneke beim 12:0-Sieg der Phoenixe vier Tore. Eine Saison im Schnelldurchlauf Auch im weiteren Saisonverlauf machte sie mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Dafür gab es auch Lob von Trainer Connor Chellew. In einem Empfehlungsschreiben hebt er unter anderem ihre „hohe Arbeitsmoral im Spiel“ und „ihren starken Schuss“ hervor, zudem sei sie für ihre Mitspielerinnen eine wichtige Führungsperson auf dem Platz gewesen. Ob in Deutschland, den USA oder Neuseeland – auf so eine Beurteilung kann jede Fußballerin stolz sein. Im Schnelldurchlauf absolvierte Warneke mit ihrem Team der Mount Roskill Grammar School die Saison. „Es war irgendwie alles dabei. Mal haben wir gewonnen, mal verloren. Am Ende ist ein Platz im Mittelfeld der Tabelle herausgekommen“, sagt die Schülerin des Gymnasiums Großburgwedel. Doch zu Ende gespielt wurde die Spielzeit nicht, der zweite Lockdown in Neuseeland bedeutete den vorzeitigen Abpfiff auch für die jungen Fußballerinnen.

