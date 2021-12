Gegner Sunderland hat bereits mit dem Erreichen des Viertelfinals auf sich aufmerksam gemacht. In der dritten englischen Liga kämpfen die "Black Cats" indes um den Aufstieg in die Zweitklassigkeit. Ein Grund für den Erfolg in dieser Saison: Bayern-Leihgabe Ron-Thorben Hoffmann. Der gebürtige Rostocker hütet seit dieser Saison das Tor der Nordengländer und wird voraussichtlich am Ende der Spielzeit zum Rekordmeister zurückkehren. Erstmal möchte er seinem AFC zum überraschenden Einzug ins League-Cup-Halbfinale verhelfen – muss gegen Alexandre Lacazette, Emile Smith-Rowe und Martin Ödegaard allerdings hellwach sein.