Der FC Brentford spielt bislang eine erfolgreiche Saison. Der Premier-League-Aufsteiger steht mit 20 Punkten gesichert auf dem zwölften Platz der Tabelle. Zudem konnten sich die "Bees" in dieser Spielzeit bereits einen Status als Favoriten-Schreck ergattern: Gegen den FC Arsenal gewann das Team von Trainer Thomas Frank am ersten Spieltag mit 2:0, gegen Meisterschaftsanwärter FC Liverpool reichte es mit einem 3:3 zu einem weiteren Achtungserfolg. Gänzlich chancenlos ist man also auch gegen Favorit Chelsea nicht.

