Der FC Liverpool gehört zu den besten Mannschaften Europas. Nach zuletzt acht Siegen in Folge gab es am Sonntag mal wieder ein Remis, welches dem Team von Jürgen Klopp ganz besonders schmerzt. Bevor es in der Premier League nämlich am Boxing Day gegen Leeds United geht, reichte es gegen Tottenham Hotspur nur zu einem 2:2. Damit verloren die "Reds" an Boden auf Tabellenführer Manchester City, der nun drei Punkte Vorsprung hat. Im League Cup will sich die Klopp-Elf von dem kleinen Rückschlag nicht bremsen lassen.

