League Cup kompakt: Liverpool nach Elfmeter-Drama weiter, Chelsea mit Mühe

FC Liverpool - Leicester City 8:7 (1:3, 3:3) nach Elfmeterschießen

Ein unglaubliches Finish! Der FC Liverpool hat mit einer B-Elf den Einzug ins Halbfinale des englischen Ligapokals perfekt gemacht. Die Mannschaft von Jürgen Klopp, die ohne Stars wie Sadio Mané oder Mo Salah auskommen musste und mit zahlreichen Jugendspielern antrat, gewann am Mittwochabend an der Anfield Road nach großer Aufholjagd mit 8:7 (1:3, 3:3) nach Elfmeterschießen gegen Leicester City. Diogo Jota erzielte den entscheidenden Treffer für die "Reds" gegen den amtierenden FA-Cup-Sieger um Ex-Liverpool-Coach Brendan Rodgers, der im Vergleich zu Klopp deutlich mehr Stammkräfte aufbot. Kurz vorher hielt Liverpool-Ersatzkeeper Caoimhin Kelleher einen Elfmeter von Ryan Bertrand.

Über 90 Minuten sahen die Fans in Liverpool ein Top-Spiel. Jamie Vardy (9., 13. Minute) brachte die Gäste per Doppelpack schnell in Front, den Anschlusstreffer von Alex Oxlade-Chamberlain (19.) konterte James Maddison (33.) noch vor der Pause. Durch Star-Einwechslungen wurde Liverpool jedoch immer besser, während Leicester frühzeitig auf Zeit spielte. Jota (68.) und Takumi Minamino (90.+5) retteten die "Reds" schließlich ins Elfmeterschießen, das direkt im Anschluss ans Ende der regulären Spielzeit stattfand und in dem sich Liverpool unter großem Jubel der Fans durchsetzte. Im Halbfinale wartet nun der FC Arsenal auf den LFC.