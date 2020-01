Manchester United will sich im Hinspiel des League Cups gegen Manchester City eine gute Ausgangsposition erarbeiten. Die Partie steht am Dienstagabend im Old Trafford an (21 Uhr). Beide Mannschaften werden dabei nicht ihre beste Formation auf den Platz schicken. Schafft ManUnited wie zuletzt in der Premier League einen Sieg gegen den Stadtrivalen?