Turbulente Tage bei Tottenham Hotspur am Jahresende. Erst werden mehrere Premier-League -Partien der Spurs coronabedingt abgesagt und dann scheidet das Team aus dem Norden Londons auch noch am Grünen Tisch aus der Conference League aus . Nun will das Team um Harry Kane und Heung-Min Son den Stress der vergangenen Wochen abschütteln und zuhause gegen Lokalrivale West Ham ins Halbfinale des League Cups einziehen. Im direkten Vergleich hat Tottenham in diesem Kalenderjahr aber das Nachsehen: Die Punkte beider Duelle gingen nach West Ham.

Was West Ham United sportlich in dieser Saison leistet, ist bemerkenswert. Die "Hammers" befinden sich in der Liga mitten im Kampf um die europäischen Plätze, haben ihre Gruppe in der Europa League souverän gewonnen und stehen im Viertelfinale des League Cups. Hier konnte das Team von Trainer David Moyes bereits auf sich aufmerksam machen. In den bisherigen Partien traf der Premier-League-Fünfte schon auf beide Manchester-Teams. Gegen United gab es einen 1:0-Auswärtssieg, City konnte man Ende Oktober zuhause im Elfmeterschießen bezwingen. Folgt nun Tottenham?