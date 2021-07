"Lebe wohl, Belgiens Goldene Generation": De Bruyne & Co. läuft nach EM-Aus die Zeit davon

Es ist die vielgelobte Goldene Generation, die Belgiens Nationalelf seit Jahren prägt. Nach der misslungenen Heim-EM 2000 hatte der Verband eine mutige Neuausrichtung in den Strukturen und im Jugendbereich gewagt. Den Lohn gab es rund eineinhalb Jahrzehnte später mit einer Auswahl an herausragendem Personal, das bei Welt- und Europameisterschaften seit Jahren entweder als Mit- oder Geheimfavorit gehandelt wird. In diesem Jahr war der Weltranglistenerste sogar einer der heißesten Anwärter auf den Titel. Nach dem 1:2 gegen Italien im EM-Viertelfinale ist der Traum vom großen Coup aber erneut geplatzt. Die belgische Zeitung HLN sieht das Aus in München als Endstation für die meisten Spieler der Goldenen Generation: "Ciao, goldene Fußballkinder."

Der Grund für den Abgesang: Stars wie Thibaut Courtois (29), Toby Alderweireld (32), Jan Vertonghen (34), Thomas Vermaelen (35), Thomas Meunier (29), Axel Witsel (32), Kevin De Bruyne, Eden Hazard (beide 30) oder Dries Mertens (34) läuft die Zeit davon. "Lebe wohl, Belgiens Goldene Generation, die vielleicht schon zum Scheitern verdammt war, sobald man ihr den Namen aufgebürdet hatte", schrieb The Guardian in England am Samstag. "Diese war vielleicht die letzte Chance einer Goldenen Generation aus Belgien, um ganz vorne zu landen", befand das niederländische Blatt NOS.

Belgien richtet Fokus auf WM 2022

Wie geht es jetzt mit der belgischen Nationalmannschaft weiter? Das Positive: Am 21. November 2022 startet bereits die Weltmeisterschaft in Katar. Das sind nur noch etwas mehr als 16 Monate. Spieler wie Vertonghen, Vermaelen und Mertens könnten zumindest im kommenden Jahr noch eine Rolle spielen. Zudem stehen für die in die Jahre gekommene Defensive schon Alternativen bereit: Jason Denayer (26) oder auch Bundesliga-Profi Sebastian Bornauw (22/1. FC Köln). Fraglich ist aber noch, mit welchem Trainer der Weltranglistenerste beim Turnier in Katar an den Start geht.

Chefcoach Roberto Martinez ließ seine Zukunft nach dem EM-Aus offen. "Mir fällt es im Moment schwer, über etwas anderes zu reden als über die Niederlage und unser Ausscheiden aus der EM", sagte der 47-Jährige. "Ich möchte nichts aus der Emotion heraus sagen. Im Moment will ich nur zurückblicken auf das Turnier und würde sagen, dass die Spieler nichts falsch gemacht haben", ergänzte Martinez: "Im Gegenteil: Sie haben alles getan, was sie konnten, um uns so weit wie möglich zu bringen." Der Vertrag des Spaniers läuft noch exakt bis zur WM 2022. Es könnte der allerletzte Versuch der Goldenen Generation werden.