Ein Leben lang Rollhockey: Britt Stina Brandt führt Bison Calenberg an - auch neben dem Feld

Über das Rollkunstlaufen fand Britt Stina Brandt zu ihrer Sportart, in der sie es bis in die deutsche Nationalmannschaft gebracht hat. Die Teilnahme an zwei Welt- und zwei Europameisterschaften stehen mit dem dritten Platz bei den World Roller Games 2017 in China in ihrem Lebenslauf. „Rollhockey ist schnell und hat viele Aktionen vor dem Tor. Ein Mittelfeldgeplänkel wie beim Fußball gibt es bei uns nicht“, sagt sie. „Wir sind zwar nur eine Randsportart, aber du musst deine Bestleistung konstant abrufen, um etwas zu erreichen.“

Familie Johansson baut in Eldagsen eine Hochburg auf

Ihr ist bewusst, wie viel Zeit und Leidenschaft ihre Familie in den Sport gesteckt hat, um einen national konkurrenzfähigen Rollhockeyverein im beschaulichen Eldagsen aufzubauen. Acht deutsche Meistertitel bei den Frauen, zuletzt 1998, sind eine beachtliche Ausbeute im Vergleich zu den Konkurrenten aus den deutlich größeren Städten Wuppertal, Iserlohn und Düsseldorf. „Bei meinen Eltern, Onkeln und Tanten stand Rollhockey immer an erster Stelle“, sagt Brandt. Als Teil ihres Lebensinhaltes bezeichnet sie das aktuelle Frauenteam des SC Bison. „Wir sind alle befreundet und auch privat oft zusammen, das ist bei anderen Mannschaften nicht der Fall. Deswegen stehen wir auch da, wo wir stehen“, sagt die 30-Jährige. Umso schwieriger sei die momentane Lage während der Corona-Pandemie zu ertragen – und das nicht nur aus beruflicher Sicht.

Keine Bevorzugung: „Milan kritisiert mich öfter als andere“

So gut das Klima innerhalb des Teams des Springer Bundesligisten auch sei: Die außergewöhnliche Situation, in einem Mannschaftssport mit dem Coach verheiratet zu sein, wirft selbstverständlich Fragen auf. Kommt auch mal der Vorwurf der Bevorzugung ins Spiel? „Für die Mädels, die auch schon ewig dabei sind, ist das kein Problem. Bei den zwei Torhüterinnen, die neu zu uns gestoßen sind, hört man da aber schon mal was“, sagt Britt Stina Brandt. Dabei sei es eigentlich genau anders herum: „Milan kritisiert mich öfter als andere“, sagt die Kapitänin. Und das passiere sowohl im Mannschaftskreis als auch privat in den eigenen vier Wänden. „Natürlich nimmt man die Situationen aus dem Sport auch mal mit nach Hause“, sagt sie.

Das nicht alltägliche Konstrukt im Hause Brandt funktioniere aber bestens. „Milan motiviert uns sehr gut, er findet stets die richtigen Worte“, stellt sie als Stärke ihres Mannes als Trainer heraus. Als Nachteil verbucht sie den Umstand, dass er berufsbedingt häufig die ganze Woche über auf Montage unterwegs ist und erst freitags nach Hause kommt. Dann ist es an Britt Stina, ihrer Teamkollegin Kim-Alina Henckels oder einem Akteur der Bison-Männer, das Training unter der Woche zu übernehmen. Das sei für den eigentlichen Coach natürlich schwierig, weil er die Leistungen in den Einheiten nicht selbst, sondern nur als Bericht erlebt. Der Freitag ist für Britt Stina Brandt daher häufig sowohl privat als auch sportlich ein Feiertag. „Das ist dann schön, weil ich mich am Wochenende beim Rollhockey ganz auf mich konzentrieren kann“, sagt sie.