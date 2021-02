Leben in der Warteschleife: Tennis-Talent Nicole Rivkin will 2021 richtig durchstarten

Denn derzeit sollte Nicole Rivkin gar nicht in Hannover sein, sondern in Aus­tra­li­en. Als Nummer 70 der Jugend-Weltrangliste war sie für das erste Junior-Grand-Slam des Jahres in Melbourne qualifiziert. Die Jugendkonkurrenz wurde aufgrund der Corona-Situation allerdings ge­stri­chen. Auch andere Turniere werden aktuell immer wieder abgesagt, einige Reisen sind durch damit verbundene Quarantäneauflagen kaum umsetzbar.

Das Tennisjahr hat eigentlich für Hannovers Top-Talent Nicole Rivkin ziemlich gut angefangen. Die 17-Jährige aus der Tennisbase erhielt vom Deutschen Tennis-Bund (DTB) die Nachricht, dass sie in das Porsche-JuniorTeam aufgenommen wurde. Das bedeutet: ein Jahr Unterstützung für Trainingseinheiten mit dem Nationalkader und Turnierreisen. „Das ist eine tolle Sache und zeigt, dass alle sehen, dass ich immer besser werde“, sagt die Bundesliga-Spielerin vom DTV Hannover, „ich freue mich wirklich auf die Unterstützung in diesem Jahr.“ Alles gut also. Eigentlich.

"Hatte einen ziemlich genauen Plan"

„Ich hatte einen ziemlich genauen Plan, wie dieses Jahr ablaufen sollte“, erklärt Nicole Rivkin, die nun bereits seit sechs Jahren zum Team der Tennisbase gehört, „bei den Juniorinnen wollte ich mich unter die besten 20 bis 30 der Welt spielen und parallel dazu die ersten Punkte auf der Damen Weltrangliste machen.“ Klingt plausibel. Eigentlich. Denn eine genaue Turnierplanung ist im Moment kaum möglich. „Durch die Beschränkungen sind auch die Felder bei den Damenturnieren viel kleiner, es wird also schwierig reinzukommen“, sagt die Gymnasiastin von der KGS Hemmingen.

Ein Tennisleben in der Warteschleife also, was bleibt: Training, Training, Training. Für ein aufstrebendes Talent eine unbefriedigende Situation. Ei­gent­lich. Denn das Jahr 2020 hat Nicole Rivkin, die immer auf Turniere brennt und ihr Können immer vorantreiben und gesetzte Ziele unbedingt erreichen will, einiges gelehrt: „Der Lockdown im Frühjahr, als wir nur zu Hause unsere Workouts machen konnten, hat mir gezeigt, wie sehr ich diesen Sport liebe. Tennis ist mein Leben, wenn ich nicht spielen kann, bin ich einfach unglücklich.“

Bundeskaderspieler dürfen trainieren

In diesem Falle ist es von großem Vorteil, dass Bundeskaderspieler unter Vorsichtsmaßnahmen ihrem geregelten Trainingsablauf nachgehen können – so viel geben die aktuellen Verordnungen in Niedersachsen her. „Und dafür bin ich unendlich dankbar“, so Rivkin, „ich kann trainieren, ich sehe meinen Trainer Lars Gruner, meinen Athletikcoach Hannes Heyder und die anderen Spieler. Das ist im Mo­ment viel wert.“