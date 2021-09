Der FC Bayern München wird beim anstehenden Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) mit einem Sondertrikot auflaufen. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, wird das Trikot gegen Bochum einmalig zum Einsatz kommen. Dieses soll an das traditionell im September in München beginnende Oktoberfest erinnern, das an diesem Wochenende gestartet wäre. Coronabedingt kann das Event jedoch wie schon im Jahr zuvor nicht stattfinden. Anzeige

Um die Verbundenheit zu den Traditionen der Stadt, die "fest in den Herzen verankert" sei, zum Ausdruck zu bringen, werde das Team mit seinem Outfit dennoch an die bayerische Wiesn erinnern. So soll das Trikot "zeigen, für was die Wiesn wie der deutsche Rekordmeister auf der ganzen Welt bekannt sind: Offenheit, Geselligkeit, Lebensfreude und Traditionsbewusstsein", heißt es auf der Vereinsseite der Münchener.