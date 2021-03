Lebensversicherung Erling Haaland: BVB zittert sich gegen Sevilla ins Viertelfinale

Borussia Dortmund steht erstmals seit 2017 wieder im Viertelfinale der Champions League. Dem BVB reichte nach dem 3:2 im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Sevilla ein teils dramatisches 2:2 (1:0) im Rückspiel. Im heimischen Stadion konnte die Borussia sich einmal mehr auf Erling Haaland verlassen, der in der 35. und 54. Minute doppelt erfolgreich war und seine Führung in der Torjägerliste weiter ausbaute. Der 20 Jahre alte Norweger erzielte in seinem sechsten Saisonspiel bereits seine Tore neun und zehn. Insgesamt steht er nun bei 20 Treffern in der Königsklasse - und ist damit neuer norwegischer Rekordtorschütze. Er überholte den aktuellen ManUnited-Trainer und Bayern-Schreck Ole Gunnar Solskjaer (19). Zudem ist er der Jüngste, der die 20-Tore-Marke je erreichte. Für die Andalusier traf Youssef En-Nesyri (68., 90.+6) ebenfalls doppelt. Anzeige

Zunächst schien es, als würden sich die Dortmunder (erneut ohne das verletzte Offensivtrio Jadon Sancho, Giovanni Reyna und Raphael Guerreiro) auf ihrem knappen Hinspiel-Polster etwas zu sehr ausruhen: In der Anfangsphase dominierte Sevilla die Begegnung und nagelte den BVB phasenweise in der eigenen Hälfte fest. Die beste Möglichkeit vereitelte BVB-Keeper Marwin Hitz gegen Lucas Ocampos, der wuchtig abgezogen hatte (3.). Von extrem passiven Dortmundern kam auch nach diesem Warnschuss erschreckend wenig, das weit aufgerückte Sevilla dagegen entfachte offensiven Dauerdruck. Jubeln durfte dennoch der BVB - und zwar mit der ersten gefährlichen Aktion. Nach einem Fehler im Spielaufbau stand Marco Reus plötzlich auf der linken Seite völlig frei. Der BVB-Kapitän legte den Ball rüber auf Haaland, der Bono im Sevilla-Tor aus kurzer Distanz keine Chance ließ - das 1:0 gegen den Spielverlauf (35.).

Der BVB kam stark aus der Kabine: Unmittelbar nach Wiederanpfiff verpasste Thorgan Hazard diesmal nach Vorlage von Haaland das mögliche 2:0, sein Linksschuss flog jedoch knapp am Tor vorbei (46.). Es war der Auftakt von unfassbaren Minuten: Nach starker Kombination mit Hazard schoss Haaland das vermeintliche zweite BVB-Tor, das allerdings nach Konsultation nicht gegeben wurde - denn in der Szene zuvor hatte es ein elfmeterwürdiges Foul am Norweger gegeben, das von Schiedsrichter Cüneyt Cakir rückwirkend geahndet wurde. Also: Strafstoß: Haaland verschoss gegen Bono, der auch den Nachschuss hielt - bei seiner Parade aber vor seiner Linie stand. Der Elfmeter wurde wiederholt und diesmal behielt Haaland die Nerven (54.). Der ganze Wirbel dauerte über sieben Minuten.