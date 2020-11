Von LeBron James bis Megan Rapinoe: So reagiert die Sportwelt auf den Biden-Wahlsieg

Die Sportwelt gratuliert dem gewählten US-Präsidenten: Basketball-Superstar LeBron James hat mit einer Fotomontage auf Twitter auf den Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschafts-Wahl in den USA reagiert. Auf dem Bild ist der Power Forward der Los Angeles Lakers mit dem Kopf von Biden zu sehen, der über dem Korb den Ball blockt, der von dem mit dem Kopf von Amtsinhaber Donald Trump versehenen Andre Iguodala geworfen wurde. Der 35-jährige James gilt als großer Kritiker von Trump.

LeBron James ist großer Biden-Unterstützer

James ist mit seiner Initiative "More than a vote" (Mehr als eine Stimme) ein großer Unterstützer von Biden und veröffentlichte zuletzt auf seinen Plattformen ein Gespräch mit Barack Obama. Der Ex-Präsident, dessen Vizepräsident Biden acht Jahre lang war, ist insbesondere bei Afroamerikanern noch immer sehr beliebt. Und gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe erhoffte sich James eine größere Wahlbeteiligung als in der Vergangenheit.