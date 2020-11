Lebt der Olympiatraum weiter? Seglerin Pia Kuhlmann ist noch lange nicht am Ziel

Hallo Frau Kuhlmann, Sie sind nicht nur eine erfolgreiche Seglerin, sondern seit Ihrem Berufspraktikum im Ostsee-Info-Center Eckernförde auch Expertin für Meeresenten. Wie viele Eider- und Eisenten treiben sich denn in der Ostsee so rum?

Strahlende Siegerin: Anfang Oktober gewann Pia Kuhlmann auf dem Zenkauer See die deutsche Meisterschaft in der Bootsklasse Laser Radial. © privat

Auch Sie fühlen sich auf dem Wasser wohl. Nach zwei Vizemeistertiteln haben Sie Anfang Oktober die deutsche Meisterschaft im Laser Radial gewonnen. Ihr bislang größter Erfolg?

Ich bin 2015 im Rahmen der Kieler Woche auch deutsche Juniorenmeisterin geworden, aber der Titel bei den Senioren ist schon etwas ganz Besonderes.

Für Ihr großes Ziel, die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio, hat es nicht ganz gereicht. Bei der EM Mitte Oktober in Danzig, die zugleich das letzte Ausscheidungsevent für die Olympischen Spiele war, lief es bei Ihnen nicht so gut wie erhofft. Was ist schiefgegangen?

Ich bin in der Qualifikationsrunde so schlecht gesegelt, dass ich es gerade noch in die erste Gruppe, die sogenannten Goldfleet, geschafft habe. Allerdings musste ich dort weit hinten anfangen und konnte mich nicht mehr allzu sehr verbessern. Nur mit meinen Ergebnissen bei der Finalserie wäre ich sogar auf Platz 13 gekommen. Aber mit dem, was ich vorher in der Qualifikationsserie gesegelt bin, hat es nicht gereicht, um noch ganz nach vorne zu kommen.