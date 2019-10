Leckere Brownies und „Hollerween“ bei Holstein Kiel

Stimmungshoch beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Nach zwei Siegen am Stück (1:0 in Stuttgart, 2:1 gegen Bochum) blüht bei aller Professionalität der Flachs. Seinen Beitrag dazu leistete auch Michael Eberwein. Jener Mittelfeld-Akteur der Störche, der am Freitagabend gegen Bochum als Reservist vom Spielfeldrand den wohl kuriosesten Elfmeter in der Geschichte des deutschen Profifußballs verursacht und damit den Gästen den zwischenzeitlichen Ausgleich geschenkt hatte. „Er hat heute der Mannschaft selbst gebackene Brownies mitgebracht. Die haben hervorragend gemundet. Damit ist die Geschichte endgültig abgehakt“, erzählte KSV-Kapitän Hauke Wahl am Montagmittag in einem Video-Interview.