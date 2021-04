Leeds punktet gegen das nächste Top-Team: Unentschieden gegen Manchester United

Manchester United hat in der Premier League einen großen Schritt in Richtung Vize-Meisterschaft verpasst. Am Sonntagnachmittag spielten die "Red Devils" nur 0:0 bei Aufsteiger Leeds United. Nach dem Patzer des FC Liverpool ( 1:1 gegen Newcastle ) und von West Ham ( 0:1 gegen Chelsea ) konnte die Mannschaft von Trainer Ole-Gunnar Solskjaer den Vorsprung auf die Nicht-Champions-League-Plätze damit kaum ausbauen.

Auch die zweite Hälfte blieb ruhig. Leeds stand sogar noch besser und zeigte nun auch selbst hin und wieder offensive Bestrebungen. Helder Costa hatte nach einem Konter mit seinem abgefälschten Schuss knapp über den Kasten die beste Gelegenheit der Partie (62.). Auch die Einwechslungen von Pogba (76.) und Cavani (86.) brachten United keine neuen Ideen. So sicherte sich Leeds nach dem jüngsten Remis gegen Liverpool und dem Sieg gegen Spitzenreiter Manchester City in der Woche zuvor das nächste Ausrufezeichen gegen ein Top-Team. Insgesamt ist die Mannschaft von Trainer Marcelo Bielsa nun schon sechs Spiele ungeschlagen.

ManUnited am Donnerstag in der Europa League gefordert

Unter der Woche geht es für die Solskjaer-Elf um den nächsten Zwischenerfolg: Am Donnerstag steht das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen die AS Rom an (21 Uhr, DAZN und NITRO). Am kommenden Sonntag steht dann das Premier-League-Derby gegen Rivale Liverpool an (17.30 Uhr, Sky). Mit einem Sieg könnte man dann auch die Champions-League-Qualifikation perfekt machen.