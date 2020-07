Rückkehr nach 16 Jahren fix: Leeds United steigt als erster Klub in die Premier League auf

Leeds United ist zurück in der Premier League! Der Traditionsverein steht in der zweitklassigen Championship bereits zwei Spieltage vor dem Ende als Aufsteiger in die höchste englische Spielklasse fest. Die Mannschaft von Trainer-Legende Marcelo Bielsa gehört damit in der kommenden Saison nach insgesamt 16 Jahren Abstinenz wieder zum Aufgebot der Premier League. Die Whites profitierten von einem Patzer von Verfolger West Bromwich Albion, der gegen Huddersfield Town mit 1:2 verlor.

Leeds war in der Saison 2003/04 unter großen finanziellen Problemen aus der Premier League abgestiegen, nachdem der Verein, der in den 1970er Jahren unter Trainer Don Revie zu den besten Mannschaften Europas gehörte, sich gründlich übernommen hatte. Es begann eine lange Leidenszeit, die sogar in den Abstieg in die drittklassige League One mündete. Nach zehn Jahren in der Championship gelang nun unter Bielsa der ersehnte Wiederaufstieg. Im Vorjahr war der Klub noch in den Aufstiegs-Playoffs gescheitert.

Noch ist unklar, wer an der Seite von Leeds, das am Sonntag ohne Ergebnisdruck bei Derby County spielt, in die Premier League aufsteigt. Für West Brom ist das Remis gegen Huddersfield ein herber Rückschlag im Kampf um den zweiten Platz. Dort steht das Team von Slaven Bilic zwar noch, kann aber bereits am Sonntag vom offensiv- und formstarken FC Brentford überholt werden, der die letzten acht Spiele in Folge für sich entscheiden konnte.

